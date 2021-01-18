الشهاوي: إنفاق 42 مليون جنيه على تطوير خدمات المياه والصرف الصحى بمطاي

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، انه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز مطاى بحوالى 42 مليونا و300 ألف جنيه وذلك فى عام 2020.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.





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وأضاف الشهاوى، أنه فيما يخص "محطات المياه"

حصلت محطة مياه على باشا حلمى على شهادة ال TSM كأول محطة ترشيح سريع بالمحافظة واحلال وتجديد عنبرى الشبة والكلور، كنا تم عمل إحلال وتجديد الوسط الترشيحى لمحطة ابجاج الحطب المرشحة بعد أن تم صيانة وإصلاح منظومة الهواء والمياه الداخلة للمرشح بواسطة العاملين بالمحطة بمبلغ 600 الف جنيه.





وتابع: كما تم عمل احلال وتجديد بمحطة أبو عزيز وتشغيلها باجمالي 4 ملايين جنيه وعمل صيانة وقائية للمحولات بجميع المحطات بتكلفة تقديرية 100 الف جنيه.





وأوضح الشهاوى أنه فيما يخص محطات الصرف الصحى تم تجديد حصول محطة المعالجة بالبرنسات على شهادة ال TSM كأول محطة معالجة بالمحافظة وتجهيز 4 محطات رفع كاملة بالشبكات للحصول على شهادةال TSM، واستلام محطة رفع الإسكان الاجتماعي بطاقة 30 ل. ث بتكلفة تقريبية 7 ملايين جنيه.





واضاف: اما بالنسبة لشبكات المياه تم عمل خط 1350 م.ط بقطر 6 بوصة لتغذية قرية الجرما والنجوع المجاورة والتي كانت تعانى من ضعف المياه وذلك بالتعاون مع جمعية الخير للتنمية الشاملة بتكلفة تقديرية 500 الف جنيه وعمل خط 4000 م.ط قطر 4 بوصة لتغذية قرية نجم وعزبة الصعايدة التابعة لفرع بنى مزار وقرية السيد على والتي كانت تعانى من ضعف المياه بتكلفة تقديرية 500 الف جنيه.





ونوه قائلا: كما تم عمل قطعية 6 بوصة من خط 16 بوصة لتغذية قرية الكوادى والتي كانت تعانى من ضعف المياه خلال فترة الصيف وقطعية 6 بوصة من خط 16 بوصة لتغذية قرية الخازندار والتي كانت تعانى من ضعف المياه خلال فترة الصيف، وتم عمل إحلال وتجديد لخط 12 بوصة بولى اثيلين إلى بلاستيك UPVC بطول 3000 م.ط من محطة ابجاج الحطب المرشحة وحتى قرية الهماملة باجمالي تكلفة تقريبية 4 ملايين جنيه.





وواضاف: تم الانتهاء من إنشاء بوستر لخدمة قرية 1 وجارى حاليا تشغيله بعد الانتهاء من تركيب محول الكهرباء بواسطة منظمة افاد بتكلفة إجمالية مليوني جنيه، إضافة إلى انشاء خط تغذية 8 بوصة بطول 2000 م.ط بقرية ابوان من خط 12 بوصة للقضاء على ضعف المياه بالقرية بتكلفة تقريبية مليوني جنيه وعمل قطعية 8 بوصة بدل 6 بوصة لتغذية قرية ابوان من خط 16 بوصة للقضاء على ضعف المياه بالقرية.





ولفت الى انه تم اعتماد 4 ملايين جنيه لدعم الشبكات بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب بمركز مطاى وجارى العمل بجميع المراكز القروية بمطاى واحلال وتجديد النقاط الساخنة بمطاى بتكلفة 4 ملايين جنيه وعمل خط 2000 م.ط قطر 6 بوصة لتغذية قرية أبو حسيبة وأبو سلطان بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب بتكلفة مليون جنيه.





وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم الانتهاء واستلام شبكات عمارات الإسكان الاجتماعي بمطاي مليون جنيه وعمل احلال وتجديد شبكات بتكلفة 100 الف جنيه، مضيفا : أما فيما يخص " الشئون التجارية" فقد تم رفع نسبة التحصيل من 79% حتى 95% كأول فرع على مستوى المحافظة وأعلى نسبة تحصيل والانتهاء من تركيب جميع العدادت مسبوقة الدفع الخاصة بالمساجد وجارى باقى المصالح الحكومية.





واردف: كذلك الانتهاء من تركيب جميع العدادت لجميع التوصيلات الكودية ( العشوائية ) ، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة على التوصيلات الخلسة التي تم اكتشافها وتحرير محاضر ضبطية قضائية لها وتركيب ما يقرب من 2500 توصيلة مياه باجمالي تكلفة 12 مليون جنيه.





وفيما يخص "المشاركة المجتمعية " قال ياسر الشهاوى، انه تم تركيب ما يقرب من 1000 توصيلة مياه للأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتعاون مع جمعيات أهلية وخيرية باجمالي تكلفة تقريبية 3 ملايين جنيه.



