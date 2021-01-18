بسبب رفضها ارتداء الكمامة .. شاهد| مول شهير يطرد سيدة بعد سبها إدارة المكان

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة أثناء تسوقها في مول شهير في بريطانيا بعد أن تعنتت في عدم إرتداء الكمامة، و رفضت إرتداءها ، و أكدت أن حجتها قوية في رفضها إرتدائها لأسباب رفضت الافصاح عنها .





وفقا لما ورد في صحيفة"ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 42 عاما، كانت تسير في مول شهير بدون إرتداء الكمامة حيث نصحها الأمن في المكان بإرتداء الكمامة و لكنها تعنتت .





وقالت السيدة ، انها مريضة و لا تفضل إرتداء الكمامة، فطلب منها الأمن إظهار الدليل الذي ترفض بسببه إرتداء الكمامة، فرفضت أيضا إظهار أي حجة توضح السبب في رفضها ارتداء الكمامة .





ولم تكتف السيدة في المكان برفض إرتداء الكمامة، بل عندما علمت ان ادارة المول سيطلبون الشرطة لها، قامت بسبهم ونعتهم بأسوأ الشتائم حتى حضر الضباط إلى المول و طردوها من المكان .





جدير بالذكر أن مقطع الفيديو التي ظهرت فيه السيدة و هي تسب الضباط و عمال الأمن في المول تداوله رواد التواصل الإجتماعي ، معلقين أن الامر كان بسيطا و يمكن الإنتهاء منه عن طريق الحلول السلمية و لكن تلك السيدة تعدت الحدود المسموح بها من خلال سبها لموظفي الأمن في المكان و تقديمهم مقطع فيديو و هي تتعدى عليهم بالشتائم للضباط .