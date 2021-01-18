ألمانيا تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا اليوم، الاثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.





ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، فقد تم تسجيل 7141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و40659 حالة.





وكشف إحصاء المعهد عن رصد 214 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 46633 حالة.





وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد اعلنت، أمس الأحد، تسجيل 13882 حالة إصابة جديدة إلى جانب 445 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.





ويشار إلى أنه قد مضى نحو 50 أسبوعًا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.





وفي وقت سابق، أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا للأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن بلغ أكثر من مليون شخص وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء عملية التلقيح .





ووفقا لموقع معهد روبرت كوخ فقد حصل حوالي مليون شخص وثمان وأربعين ألفا من سكان ألمانيا على التطعيم حتى يوم أمس الجمعة، وهو ما يعادل 1.26 في المائة من عدد السكان ذلك مع انتشار حالات الاصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا .





والاسبوع الماضي، حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن البلاد لا تزال بحاجة إلى استمرار إجراءات الإغلاق الصارم حتى إبريل القادم، مؤكدة أن البلاد لا تزال بحاجة إلى "ثمانية إلى عشرة أسابيع من إجراءات الإغلاق الصارم".



