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أخبار البلد

تعيين 979 شابًا واستخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة بالمنيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 979  شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهما 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن استخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.


وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، بواقع 85 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية، و14 ألفًا و149 جنيهًا رعاية صحية، ومصروفات بلغت 6472 جنيها.


وقال وليد الإمام  مدير المديرية -في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 416 منشأة، فضلا عن القيام بـ 12 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 211 محضرًا سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و27 ندوات توعية (اعرف - احم نفسك)، فضلًا عن بحث 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.


أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1025 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3549 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 155 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 35 شكوى عمالية، تم تسوية 14 شكوى منها وديًا، وإحالة 12 شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوى، و8 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.


وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تم اختبار وتقييم 13 دورة تدريبية بإجمالي 95 متدربا، فضلًا عن تنفيذ 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لـ 40 متدربًا.


أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.

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