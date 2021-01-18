طرق خارقة للحفاظ على طعامك لأسابيع



الثلاجة ليست الحل دائمًا ل حفظ الطعام .. إليك طرق 3 طرق للحفاظ على طعامك طازجًا لأسابيع من خلال اتباع بعض الحيل والنصائح البسيطة يقدمها موقع "برايت سايد":

1. علّق الموز لإبطاء نضجه









يمكنك القيام بذلك باستخدام كيس بلاستيكي ، بعيدًا عن الفاكهة الأخرى. وبهذه الطريقة لا يحصلون على الكثير من الأكسجين والحفاظ على الموز دون التعرض للتلف بسرعة كبيرة

2. رش عصير الليمون فوق قطع الموز







سيمنعها من التحول إلى اللون البني لبضع ساعات.

3. حافظ على المعجنات





للحفاظ على المعجنات طازجة ورطبة يمكن تخزينها مع شريحة من الخبز في وعاء يساعد إضافة شريحة من الخبز إلى نفس الوعاء إلى الحفاظ عليها لفترة أطول وستظل تشعر بالانتعاش خارج الفرن.



4. رش بعض الخل على الجبن لتجنب العفن:

يقوم معظم الناس بتخزين الجبن إما داخل أوعية أو لفها بغلاف بلاستيكي لأن الغلاف البلاستيكي يجذب الكثير من الرطوبة مما يسبب العفن والأكثر فعالية هو إضافة بضع قطرات من الخل إلى الجبن لمنع العفن من النمو.







احرص على عدم الإفراط في استخدام الخل لأنه قد يفسد طعم الجبن. ولكن ، حتى إذا كنت تستخدم الخل ، تأكد من لف الجبن بإحكام في ورق شمع وتخزينه في الثلاجة.

قد يكون تحضير وجباتك الخفيفة مسبقًا مفيدًا جدًا للوقت ، ولكنه قد يضر أيضًا بجودة طعامك. تتحول شرائح الموز إلى اللون البني بعد دقائق فقط من تقطيعها ، لذا فإن رش بعض عصير الليمون عليها يعد فكرة جيدة لجعلها تحافظ على لونها لفترة أطول. ولأن الليمون يمكن أن يكون قويًا جدًا ، يمكنك تخفيفه ببعض الماء ورشه على الموز.