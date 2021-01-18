ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد عليش يهنئ نادر حمدي وسارة حسني بزفافهما: أعذروني مقدرتش أكون موجود

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
هنأ الإعلامي خالد عليش، الفنان نادر حمدي بمناسبة حفل زفافه، ونشر خالد عليش صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني خلال حفل الزفاف، وعلق على الصورة قائلا: "الف مبروك واعذروني مقدرتش اكون موجود". 

واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.

وحضر كل من الفنان أكرم حسنى  والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ  ومحمد نور وتوما  ومحمد سراج.
خالد عليش يهنئ نادر حمدي وسارة حسني بزفافهما: أعذروني مقدرتش أكون موجود
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

مصطفى حجاج يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

نجوم الفن والمشاهير فى حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى .. صور

أحمد جمال يهنئ نادر حمدي بزواجه

بالكمامات.. أحمد الشامي يتبع الإجراءات الاحترازية بحفل زفاف نادر حمدي

بقبلة على الخد...كريم فهمي وزوجته يتألقان في حفل زفاف نادر حمدي

ترشيحاتنا

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

من ثكنة عسكرية للجنود الإنجليز لأشهر سوق.. قصة حلقة السمك بالأنفوشي

زواج التجربة يثير جدلًا فقهيا.. الأزهر: فاسد لا عبرة له ..والافتاء تدرس المسألة

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور