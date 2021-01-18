خالد عليش يهنئ نادر حمدي وسارة حسني بزفافهما: أعذروني مقدرتش أكون موجود

هنأ الإعلامي خالد عليش، الفنان نادر حمدي بمناسبة حفل زفافه، ونشر خالد عليش صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الصورة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني خلال حفل الزفاف، وعلق على الصورة قائلا: "الف مبروك واعذروني مقدرتش اكون موجود".





واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.





وحضر كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.