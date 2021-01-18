زلابية علي قد فلوسك .. قصة كفاح عبد الرحمن واسلام

" ليه لا" فكرة لعربية زلابية جديدة لا نراها كثيرا لاشخاص قنوعين بعيدين عن جشع الكثير من التجار والبائعين، من هذا المنطلق اسس عبد الرحمن و اسلام اولاد خالة فكرة جديدة مراعاة لظروف المشترين.





تقوم الفكرة على شراء المشترى للزلابيه بالكمية التى يريدها ويدفع المبلغ الذى يريده او يستطيع دفعه ، فكان هدفهم الربح الانسانى

وكسب صداقات الناس وتكوين زبائن دائميين والتميز عن باقى البائعين الاخرين.









وكشف إسلام ، عن سبب تسميت الفكرة " ليه لا"، قائلا: لان الزبون عندما يشترى يسال عن السعر و لكن " ليه لا" لا يعطوا اسعار ولا يحددون السعر فى اى طبق زلابية فيتعجب الزبائن لتلك الفكرة ولعدم تحديد الأسعار، متابعا : الزبون هو من يحدد السعر المناسب له والذى يستطيع دفعه.





وأضاف عبد الرحمن، ان فكرتهم قابلها رفض كبير من أقاربهم وأهاليهم، لانه يرون أن تلك خسارة لهم و ليست مكسبا ولكنهم يرون أن مكسب الزبائن ورضاهم افضل من المكسب المادى.





وتابع: الفكرة تقوم على شراء الزبون ما يريد من الزلابية ودفع الثمن الذى يقدر عليه او على قدر مستواه فظروف ناس كثيرة لا تسمح بدفع مبلغ حتى لو قليل فى الزلابية.