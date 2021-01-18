زلابية علي قد فلوسك .. قصة كفاح عبد الرحمن واسلام

" ليه لا" فكرة لعربية زلابية جديدة لا نراها كثيرا لاشخاص قنوعين بعيدين عن جشع الكثير من التجار والبائعين، من هذا المنطلق اسس عبد الرحمن و اسلام اولاد خالة فكرة جديدة مراعاة لظروف المشترين.
تقوم الفكرة على شراء المشترى للزلابيه بالكمية التى يريدها ويدفع المبلغ الذى يريده او يستطيع دفعه، فكان هدفهم الربح الانسانى
وكسب صداقات الناس وتكوين زبائن دائميين والتميز عن باقى البائعين الاخرين.
وكشف إسلام ، عن سبب تسميت الفكرة " ليه لا"، قائلا: لان الزبون عندما يشترى يسال عن السعر ولكن " ليه لا" لا يعطوا اسعار ولا يحددون السعر فى اى طبق زلابية فيتعجب الزبائن لتلك الفكرة ولعدم تحديد الأسعار، متابعا: الزبون هو من يحدد السعر المناسب له والذى يستطيع دفعه.
وأضاف عبد الرحمن، ان فكرتهم قابلها رفض كبير من أقاربهم وأهاليهم، لانه يرون أن تلك خسارة لهم و ليست مكسبا ولكنهم يرون أن مكسب الزبائن ورضاهم افضل من المكسب المادى.
وتابع: الفكرة تقوم على شراء الزبون ما يريد من الزلابية ودفع الثمن الذى يقدر عليه او على قدر مستواه فظروف ناس كثيرة لا تسمح بدفع مبلغ حتى لو قليل فى الزلابية.