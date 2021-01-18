ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجموعة من المدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
 وصل مطار القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مجموعة من المدونين من دولة أوكرانيا ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بها، والذين جاءوا بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية لمصر خلال الفترة من 17 – 24 يناير 2021. 

ومن جانبه أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية هذه الزيارة للترويج لمصر في الأسواق المصدرة للسياحة إليها ومن أبرزها السوق الأوكراني، كما أنها ستساهم في تعريف السائحين الأوكران وغيرهم بالأنماط السياحية المختلفة في مصر. 

وأوضح ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤلاء المدونين أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر، بجانب قيامهم بزيارة عدد من أماكن الاكتشافات الاثرية الجديدة في سقارة، بالإضافة إلى زيارة قصر البارون. 

وسوف يقوم هؤلاء المدونين بتوثيق زيارتهم ونشر صورهم في مصر على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين. 

جدير بالذكر أن رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا كانت من أولى الرحلات التي استقبلتها مصر منذ اليوم الأول لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أوائل يوليو الماضي مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين ويعكس شغف وحرص الشعب الأوكراني على زيارة المنتجعات السياحية المصرية ولا سيما في ظل ثقتهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين. 

مجموعة من المدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر
مجموعة من المدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. وفد إعلامي صربي يزور مدينتي الغردقة والأقصر

نائبة وزير السياحة والآثار تلتقي بالوفد الإعلامي الصربي قبل مغادرتهم مصر.. صور

رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد اجتماعين مع ممثلي شركتي tui وeasy jet

خط طيران وورش عمل.. غادة شلبي تناقش مع سفير بيلاروسيا مقترحات تنشيط السياحة

2 من أهم المدونين بالمملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر

السياحة والآثار: زيارة تعريفية لاثنين من أهم المدونين البريطانيين لأهرامات الجيزة وسقارة

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

هل فحوص كورونا في لبنان تكشف السلالة الجديدة.. مسؤول طبي يحسم الأمر

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور