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رياضة

الدوري المصري.. صدام عنيف بين الإسماعيلى والمقاولون العرب اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:21 ص
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، فى مواجهة قوية عندما يستضيف المقاولون العرب مساء اليوم ، بملعب الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز .

ويخوض الإسماعيلى مباراة اليوم أمام المقاولون العرب رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري والذى يحتل به المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط .

وهو الأمر نفسه ينطبق على المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس والذى يلعب مباراة اليوم من أجل الفوز فقط لا غير أيضا بسبب نتائج الفريق السيئة فى الدوري واحتلاله المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكر الإسماعيلى بقيادة مدربه أبو طالب العيسوي من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن لمباراة اليوم للفوز بها والعودة من جديد لتحقيق النتائج المميزة بعد مسلسل العروض السيئة التى قدمها الإسماعيلى خلال الموسم الجارى .

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