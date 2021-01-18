رئيس النواب يشكر الحكومة على سرعة الاستجابة..ويؤكد: بادرة طيبة للعلاقة بين السلطات

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، ان المجلس وافق على استدعاء وزراء الحكومة لعرض الموقف التنفيذي للحكومة والوزراء ، من خلال برنامجهم ، و مقارنة ما ورد في برنامج الحكومة بما تم تنفيذه على ارض الواقع وفقا للجداول التي حددها جدول المجلس.





وأعلن رئيس البرلمان ، جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس و التي تستمر لنهاية الأسبوع الجاري ، لافتا الى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستهاو.





و حدد رئيس البرلمان ضوابط حديث النواب خلال الجلسة العامة، محذرا من الخروج عن القواعد اللائحية أثناء حديث الوزراء.





ووجه رئيس البرلمان، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة رغم ان الأخطار تم ارساله بالأمس فقط قائلا " و هو ما يعبر عن بادرة طيبة في العلاقة بين المجلس و الحكومة خلال الأيام القادمة".





وكان قد وصل المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل لمقر مجلس النواب.





ويشهد مجلس النواب اليوم الاثنين عرض بيان من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويشهد يوم الثلاثاء بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





بينما يشهد يوم الخميس بيان من د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة من هشام وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.