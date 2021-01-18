ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى مدبولى: مصر ثانى دولة على العالم فى النمو الاقتصادى خلال 2020

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:20 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات  المهمة خلال فترة جائحة كورونا، والتى كان هدفها فى التعامل مع جائحة كورونا السير على محورين اساسيين الحفاظ على صحة وارواح المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب،  أن هناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.


وأضاف كنا من افضل دول العالم فى التعامل مع جائحة كورونا واقل الدول التى تأثرت بالجائحة، مشددًا على أن مصر هى ثانى دولة على العالم فيما يخص النمو الاقتصادى فى 2020 وكل المؤسسات الاقتصادية تشيد بقدرة مصر على تخطى الازمة خلال جائحة كورونا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو العينين: العالم مهدد بخفض الاستثمارات الأجنبية.. وعلينا استغلال كورونا للتحول الإيجابي

أحمد موسى: أبو العينين طالب الرئيس الأمريكي الجديد بدعم مصر في قضية المياه

الحكومة تستعرض تقريرًا بشأن فيروس "كورونا".. وخطوات الحصول على اللقاح

وزير المالية: مصر ثانى أفضل معدل نمو على مستوى العالم.. فيديو

محمد معيط : العملة المصرية متماسكة.. وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير .. فيديو

مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة تفعيل التعاون بين مصر و الأردن والعراق

ترشيحاتنا

حسن الشافعي ينشر صورة برفقة دينا الشربيني: اللي يجي معانا يطير

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

مدبولى يغادر القاعة الرئيسية لمجلس النواب بعد الانتهاء من إلقاء بيانه.. صور

في عهد الملك سلمان.. السعودية تدشن أكبر توسعات للحرمين الشريفين في التاريخ

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية