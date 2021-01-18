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مرحلة ثانية في 50 مركزا.. رئيس الوزراء يزف خبرا سارا عن "حياة كريمة"

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:07 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بجهود التنمية فى صعيد مصر  تم عمل  2575 مشروعا، فى محافظات قنا و سوهاج و تم توفير  206 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بـ مجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفقراء.

ولفت إلى أنه تم استهداف 68 قرية فى 5 محافظات، وذلك فى المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بقيمة إجمالية وصلت لـ مليار  جنيه.

وأكد أن الرئيس السيسي أمر بتنفيذ مرحلة ثانية من مبادرة حياة كريمة فى 50 مركزا على مستوى الجمهورية تضم 1400 قرية و18 مليون مواطن وتبدأ من هذا الشهر ولمدة عام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء،في كلمته أمام مجلس النواب، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث أن  البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".

وأشار إلى أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق تحت شعار مصر تنطلق،موضحًا أن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد وكان اخرها فى نوفمبر 2020 للاطلاع عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.

وتابع أن برنامج الحكومة تضمن العديد من المحاور الرئيسية،لافتا إلى أن العام الماضى كان من اصعب الاعوام التى مرت على تاريخ البشرية حيث شهدت ظهور فيروس كورونا وعملنا على تقليل الأثار شديدة السلبية التى تعانى منها الدولة.

وأضاف أن عمر الحكومة عامين ونصف منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة وبسبب أزمة كورونا التى مازالت تلقى علينا بآثارها السلبية.



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