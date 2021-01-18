30 مليار جنيه.. الحكومة تعلن إنهاء مديونيتها للشركات المصدرة

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة في خفض معدلات البطالة في الربع الأول من العام المال الحالي لتصل الي 7.3% من البطالة، حيث استفاد 6771 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إلقائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الدولة كانت لديها مشكلة كبيرة جدا في رد أعباء الشركات المصدرة " في انها تاخد دعم صادرات"، لافتا الي ان بلغت المديونية الخاصة بتلك الشركات حوالي 30 مليار جنيه وهي كانت عبء على الدولة لمديونيتها لتلك الشركات.





وأوضح أنه من خلال برامج اقتصادية محددة لحل تلك المشكلة ان ترد الدولة كل هذه الأموال في خلال عامين فقط، وأصبح يتم التناقش حول الأعباء الموجودة للعام الأخير فقط فتم رد 20 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم تلك الشركات للحفاظ على العمالة "ومتسرحش العمالة في ظل جائحة كورونا".





واكد على حرص الدولة على استمرارية العمل في كل المصانع والشركات للحفاظ على أجور العاملين، مشيرًا إلى أنه بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في العامين الماضيين اكثر من 50 مليار دولار، الي جانب ان الحكومة لأول مرة تتصدى لملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة فيما بين الوزارات والمؤسسات، وهو ملف شديد التعقيد.