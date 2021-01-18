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برلمان

رئيس الوزراء: انخفاض معدلات الفقر بمصر.. والتوسع في تنمية الصعيد

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:06 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
شرح رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي خطط الحكومة لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه و الصرف الصحي، مؤكدا أنه تم تطوير الخدمات التموينية.

و أوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أن الحكومة اهتمت بالتنمية في الصعيد ، مضيفا : " اجمالي المشروعات في المرحلة الاولي بلغت  2575 مشروع فى قنا و سوهاج  وفرت  205 الف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة".

و عرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا: "وجه الرئيس بتنفيذ  المرحلة الثانية في 50 مركز على مستوى الجمهورية  وتبدأ اعتبارا من الشهر القادم لمدة عام.

و لفت رئيس الوزراء الى خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة  منذ 20 عام  مضيفا :" نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي و تراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم و النجاح في السيطرة على أسعار السلع ، لم يحدث نقص للسلع في ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية".


ويلقي وزيرا التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتموين، الدكتور علي مصيلحي، بيانًا، أمام مجلس النواب، بيانًا بشأن أداء الوزارتين.

ويناقش مجلس النواب على خلال الأيام المقبلة، أداء الحكومة وجميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، أمس، الأحد، انتهت إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.
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