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برلمان

رئيس الوزراء أمام النواب: تطوير 159 منطقة غير آمنة و 1300 سوق عشوائي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:11 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسابق  الزمن لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز مكانة مصر 

وأوضح خلال إلقاء بيانه بـ مجلس النواب انه تقدم مند عامين ونصف بتقديم برنامج الحكومة من اجل تمكين كل فئات الشعب مؤكدا  التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملها برنامج الحكومة .


وأضاف أن الحكومة تقدمت سابقا لمجلس النواب ب3 تقارير بما نفذته الحكومة لافتا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.

وأوضح أن برنامج الحكومة يقوم على 3 محاور أولها حماية الأمن القومي المصري وقد حرصت الحكومة على إستعدادية القوات المسلحة المصرية من التسليح والتدريب ، وكذلك مكافحة البؤر الإرهابية 


وفي مجال الأمن المائي قامت الحكومة المصرية بالحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة فقد تم الانتهاء من 53 محطة مياه  في عدة محافظات  قد تجاوزت  تكلفتها 9 مليارات جنيه  وبطاقة مليون متر مكعب 1.2 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 7 محطات لتحليه مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليار جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الحمر وبالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه ، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص .

وأضاف انه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف مشيرا إلى ان الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة  وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023 
 
وفي مجال تطوير العشوائيات تم تطوير 159 منطقة غير أمنة وتم تطوير 1300 سوق عشوائي
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