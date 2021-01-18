رئيس الوزراء أمام النواب: تطوير 159 منطقة غير آمنة و 1300 سوق عشوائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسابق الزمن لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز مكانة مصر





خلال إلقاء بيانه بـ مجلس النواب انه تقدم مند عامين ونصف بتقديم برنامج الحكومة من اجل تمكين كل فئات الشعب مؤكدا التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملها برنامج الحكومة . وأوضحالتزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملها برنامج الحكومة .









وأضاف أن الحكومة تقدمت سابقا لمجلس النواب ب3 تقارير بما نفذته الحكومة لافتا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.





وأوضح أن برنامج الحكومة يقوم على 3 محاور أولها حماية الأمن القومي المصري وقد حرصت الحكومة على إستعدادية القوات المسلحة المصرية من التسليح والتدريب ، وكذلك مكافحة البؤر الإرهابية









وفي مجال الأمن المائي قامت الحكومة المصرية بالحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة فقد تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات قد تجاوزت تكلفتها 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2





وأشار إلى أنه تم تنفيذ 7 محطات لتحليه مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليار جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الحمر وبالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه ، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص .





وأضاف انه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف مشيرا إلى ان الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023