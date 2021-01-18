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برلمان

رئيس الوزراء أمام البرلمان: توفير 90 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:05 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ، إن مصر لن تستورد اي منتجات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام ٢٠٢٣، حيث سيتم تحقيق الإكتفاء الذاتى من إنتاج كافة المنتجات البترولية ومنها التى نستورد جزء منها الآن

جاء ذلك خلال كلمته اليوم  في الجلسة العامة لمجلس النواب ، لاستعراض بيان الحكومة.

واضاف مدبولى، انه توفير ٩٠ مليار جنيه لمدن الجيل الرابع ، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ، فضلا عن تطوير العواصم الحضارية للمدن وتطوير  القاهرة التاريخية  ، مشروع اهل مصر ، وتطوير مثلث ماسبيرو 

واوضح انه تم الانتهاء من تغطية الصرف الصحي بنسبة 96%  في المدن والقري 38% .

وتابع ان هناك انجازات ملحوظة فى ملف الطاقة، حيث تم تحقيق الإكتفاء الذاتى من الكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة الى الطاقات المتجددة، مشيرا الى ان البنك الدولى أعلن فوز مشروع الطاقة الشمية باسوان كأفضل مشروعات البنك عالميا .

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية  .

وقال رئيس الوزراء و نجحت الحكومة في  الحفاظ على الامن المائي للوطن و التوسع  في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المظورة

 يشار إلى أنه بعد قرار مجلس النواب باستدعاء الحكومة، يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيانًا، أمام البرلمان، لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يلقي وزيرا التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتموين، الدكتور علي مصيلحي، بيانًا، أمام مجلس النواب، بيانًا بشأن أداء الوزارتين.

ويناقش مجلس النواب على مداء الأيام المقبلة، أداء الحكومة وجميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، أمس، الأحد، انتهت إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

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