رئيس الوزراء: مصر تقترب من مليون وحدة سكنية أنشئت خلال 5 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت للحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع في إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة، مشيرا إلى الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات تجاوزت 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2.





وكشف أمام الجلسة العامة للبرلمان، تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليارات جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن في عدة محافظات.





ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه في مجال الطاقة تم تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، موضحا أن مجموعة البنك الدولي أعلنت في نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة بالتعاون مع القطاع الخاص.





وأعلن أيضا أنه تم الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن الاستثمارات للثروة البترولية بلغت 11 مليار دولار، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات، فضلا عن إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف.





ولفت إلى أن الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة، مؤكدا أننا سنحقق لاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023.





وفيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم البدء في تنفيذ برنامج 2 كفاية.





وحول ملف الإسكان، أشار مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشائها خلال 5 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن، فضلا عن تطوير العشوائيات بواقع 159 منطقة غير آمنة وكذلك تطوير 1300 سوق عشوائي.