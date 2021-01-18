رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن برنامج الحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي الرؤية التي وجه بها للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذي يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين في مصر، كحجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقا لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.





وأضاف رئيس النواب: يحرص على ذلك دائما بأمانة وإخلاص في أفعاله قبل أقواله، رئيسالجمهورية عبدالفتاح السيسي بالاستجابة لنبض المواطنين، وبتواجده المستمر بين أبناءه العاملين في جميع مواقع العمل، بالمشروعات الواعدة التي تحقق الخير والنماء في كل ربواع مصر، وهو مانأمل، نحن نواب شعب مصر العظيم أن نكون سندا ودعما في كل وقت وحين لهذه المجهودات وتلك الرؤية ودفعها في الإطار الصحيح.

واستطرد: نؤكد على تشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة وطننا الغالي.



