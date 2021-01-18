بواقع 500 مليار جنيه.. مدبولي: تطوير كافة القرى المصرية خلال ثلاث سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،أن الحكومة واجهت العديد من الصعاب . وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم للاستماع إلى رؤية الحكومة وبرنامجها.





وقال مدبولي كان من الأسلم سياسيا ألا نتصدى لهذة المشكلات ولكن الأمانة والضمير وتكليف الشعب المصرى دفعنا إلى الدخول فى هذه التشابكات لحلها .





واستطرد مدبولى قائلا:الدولة حرصت على حل هذة التشابكات التى تكبدنا الكثير ،وكان هدفنا الوحيد هو مصلحة هذا الوطن.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها رؤية خلال السنوات القادمة ،وتتمثل فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين المؤشرات المالية، وهناك مجموعة من المشروعات الاقتصادية وجهت القيادة السياسية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير كافة القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بواقع ٥٠٠ مليار جنيه لكل الريف المصرى وأن يتم تنفيذها خلال ٣ سنوات مع تطوير الترع وتبطينها ،وادخال نظام الرى الحديث ل ٤ ملايين فدان ،والأستمرار فى إنشاء مشروعات سكنية حضارية والإنتهاء من شبكة السكك الحديدية وأنشاء شبكة يكك حديدية متطورة ،وتوطين صناعة السيارات سواء التى تعمل بالغاز او الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.



