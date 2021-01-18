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رياضة

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين،تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي .

وتوجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادى وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة .

وكانت الوزارة رصدت بعض الصور تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية. 
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