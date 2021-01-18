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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: 320 ألف جنيه سعر أعلى سيارة كهربائية ستنتجها الحكومة بالشراكة مع الصين

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:20 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى تصوير ايهاب عيد
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للسيارات ستطرح فئتين من السيارات الكهربائية أحدهما ملاكي والأخر أجرة مضيفا سعر أعلى فئة خاصة بالملاكي سيتراوح بين 300 و 320  ألف جنيه بعد الدعم الحكومى.


وتابع: سيتم طرح الفئة الثانية من السيارة بسعر أقل نظرا لكونها ببطارية شحن أقل.

 جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له اليوم على توقيع شركة النصر للسيارات عقدين مع شركة دونج فينج الصينية لبدء تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وإعادة تأهيل مصنع النصر لصناعة السيارات، بحضور السفير الصيني بالقاهرة.

وقال توفيق: توقيع اليوم سبقه مجهود كبير للوزارة آخر  6 أشهر مع الوزارات المختلفة، إذ تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية لنشر محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية على المحافظات، كما كان لوزارة الكهرباء دور مهم في تحديد سعر مقبول للشحن والاتفاق مع الشركات الأخرى على سعر تنافسي يكون قريب من سعر الوقود العادي.

وتابع: مصر لا تستهدف انتاج سيارات بالكهرباء فقط، لكنها تتطلع الى توطين صناعة السيارات الكهربائية والتحول لمركز امتياز.

وبموجب العقد الأول تنتج دونج فينج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا.
وتعد دونج فينج من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.

وفي سبتمبر 2019، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى الصين وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمصنعين بشأن التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية نظرًا لأن الصين تعد الأكثر تطورًا في هذا المجال عالميًا، كما زار سيادته شركة دونج فينج ومصانعها.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس نتيجة جائحة كورونا، وخاصة وأن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان.

وعلى الفور وبعد توقيع مذكرة التفاهم تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.
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