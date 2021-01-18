برلماني: مجلس النواب يحظى بتركيبة حزبية كبيرة ستسهم فى إثراء الحياة السياسية

ثمن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المعين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، جهود مجلس النواب في أحداثه السابقة الأولى فى تاريخه لتقييم أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي يحظى بتركيبة حزبية كبيرة ستسهم حتمًا فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام.





وقال "خليل" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" خلال الجلسة سيتم الاستماع أولًا لرؤية الحكومة وما حققته من خطة التنمية المستدامة والتى عرضتها عام 2018، أمام مجلس النواب المصري، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من عرضها، سيتم تفعيل الأدوات البرلمانية اللازمة من السؤال أو الإيضاح أو حتى توجيه اللوم، معقبًا: "على حسب العرض وجلسة التقييم سيتم تجميع ما رصده المجلس من إيجابيات وسلبيات فى أداء الحكومة".





وأضاف: الشعب المصرى قدم الكثير، وينتظر الكثير من البرلمان والحكومة، وعلى البرلمان أن يبادر بكل أدواته، الرقابية، قائلًا: "لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، لأن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة".





ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة اليوم الاثنين، للاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.





كما تشهد الجلسة العامة، الاستماع لبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وسيواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع للاستماع للوزراء خلال الجلسات العامة، حيث يستمع خلال جلسته الثلاثاء، لبيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعقد جلسة عامة الأربعاء المقبل، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وخلال الجلسة العامة الخميس المقبل، يستمع المجلس لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.