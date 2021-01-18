الشعب الجمهوري: نشكر الرئيس السيسي على مشروع تطوير القرى الريفية

وجه النائب محمد أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع تطوير القري الريفية، موضحًا أن المجلس شهد الكثير من الكلام عن تطوير القري، وبفضل الرئيس السيسي دخلت أكثر من 1500 قرية التطوير، وأصبحت شيئا نفخر به في القري.





وقال أبو هميلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك ملف من أخطر الملفات علي المستوي القومي، وهو ملف التعدي علي أملاك الدولة، مشيرًا إلي أن الحكومات السابقة فشلت في مواجهة هذه الظاهرة، فهناك ملايين الأمتار والالاف من الفدادين مازال معتد عليها، وقدر بعض الجهات أن حصيلة التعديات قد تصل إلي 200 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه لابد أن يتم اخذ هذا الموضع بطريقة أكثر جدية".



