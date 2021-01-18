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برلمان

الشعب الجمهوري: نشكر الرئيس السيسي على مشروع تطوير القرى الريفية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:01 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجه النائب محمد أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع تطوير القري الريفية، موضحًا أن المجلس شهد الكثير من الكلام عن تطوير القري، وبفضل الرئيس السيسي دخلت أكثر من 1500 قرية التطوير، وأصبحت شيئا نفخر به في القري. 

وقال أبو هميلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك ملف من أخطر الملفات علي المستوي القومي، وهو ملف التعدي علي أملاك الدولة، مشيرًا إلي أن الحكومات السابقة فشلت في مواجهة هذه الظاهرة، فهناك ملايين الأمتار والالاف من الفدادين مازال معتد عليها، وقدر بعض الجهات أن حصيلة التعديات قد تصل إلي 200 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه لابد أن يتم اخذ هذا الموضع بطريقة أكثر جدية".

وأشار إلى البرلمان أصدر قانون لمواجهة التعدي علي أملاك الدولة، ولكن الحكومة فشلت في المواجهة بسبب بعض المعوقات، والحكومة لم تستجب لملاحظات اللجان، حيث أن هناك قصورًا في التطبيق، حيث تقدم 281 ألف طلب فقط، وهرب 110 الف طلب لم يتجابوا مع الموضع، ومضيفًا أن عدد العقود التي تم تحريرها بلغ 22 ألف عقد من 281 ألف طلب، بحصيلة 5 مليارات". 
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