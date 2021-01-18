تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي

أعرب د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عن فخره بمسئولى الصفحات المدرسية على مواقع التواصل ‏الإجتماعى وبدورهم الفعال فى الإرتقاء بالعملية التعليمية والتعاون فى مقاومة الشائعات المغرضة وتعريف الطلاب بالمشروعات ‏القومية التى تقوم بها الدولة بهدف التنمية المستدامة.‏





جاء ذلك خلال الملتقى السنوى الثانى لمسئولى صفحات المدارس الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية اليوم بمسرح ‏مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون ‏التنفيذية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية.‏

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وتناول تعريف الشائعة بقوله "معلومة يتم تناقلها بين الأفراد دون التأكد من صحتها والبعض يتناقلها لأهداف أخرى مضرة تعتمد ‏على جهل المعلومة وتستخدم في حالات الحروب منها الحروب الباردة وهي مهددة للسلم الاجتماعي وكيانات المجتمع خلال فترات ‏الكوارث والأزمات وتهدف إلى إثارة القلق والرعب".‏





وأكد وكيل الوزارة أن الرسائل الإعلامية المختصرة المركزة هى أفضل سبل مواجهة الشائعات و هى أساس الإعلام الهادف مشيرا ‏إلى أن إنتقال الشائعات له تأثير قوي على تصرفات الأفراد وتطرق إلى مواجهة هذه الشائعات بالقوانين التي تصدرها الدولة وتمنع ‏تتداول الشائعات والغرامات المالية والعقوبات الأخرى.‏



