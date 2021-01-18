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تعليم

تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعرب د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عن فخره بمسئولى الصفحات المدرسية على مواقع التواصل ‏الإجتماعى وبدورهم الفعال فى الإرتقاء بالعملية التعليمية والتعاون فى مقاومة الشائعات المغرضة وتعريف الطلاب بالمشروعات ‏القومية التى تقوم بها الدولة بهدف التنمية المستدامة.‏

جاء ذلك خلال الملتقى السنوى الثانى لمسئولى صفحات المدارس الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية اليوم بمسرح ‏مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون ‏التنفيذية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية.‏
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وتناول تعريف الشائعة بقوله "معلومة يتم تناقلها بين الأفراد دون التأكد من صحتها والبعض يتناقلها لأهداف أخرى مضرة تعتمد ‏على جهل المعلومة وتستخدم في حالات الحروب منها الحروب الباردة وهي مهددة للسلم الاجتماعي وكيانات المجتمع خلال فترات ‏الكوارث والأزمات وتهدف إلى إثارة القلق والرعب".‏

وأكد وكيل الوزارة أن الرسائل الإعلامية المختصرة المركزة هى أفضل سبل مواجهة الشائعات و هى أساس الإعلام الهادف مشيرا ‏إلى أن إنتقال الشائعات له تأثير قوي على تصرفات الأفراد وتطرق إلى مواجهة هذه الشائعات بالقوانين التي تصدرها الدولة وتمنع ‏تتداول الشائعات والغرامات المالية والعقوبات الأخرى.‏

وتحدث د. نبوى عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الإجتماعي خصوصا فى مجال التربية والتعليم مطالبا مسئولى ‏صفحات المدارس بفلترة هذه المعلومات إلى جانب التأكد من أى معلومة من خلال مصادرها الرسمية الموثوق منها مع الأستمرار فى ‏توعية الطالب وولى الأمر للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية متمنيا للحضور دوام التوفيق.‏
تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي
تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي
تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي
تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي
تعليم بورسعيد تنظم ندوة عن المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي
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