مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الأحد المقبل، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن يناير الجاري وذلك علي مدار 5 أيام تنتهي الأسبوع اللاحق له وتحديدا حتي الأحد التالي له





بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، وحصل "صدى البلد" علي نسخة منه؛ فإنه سيتم صرف رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة خدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة





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قال التقرير إن تلك الاجراءات تسعي لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحا أن سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسنسق نع البنك المركزي المصري.





وأ شار التقرير إلي أنه اعتبارا من الأحد القادم سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة ب نحو 29 وزارة وجهة مستقلة وابعة تشمل كلا من وزارات " الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات، بالاضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".





و أوضح التقرير أنه من المقرر صرف رواتب المجموعة الثانية يوم الإثنين التالي له و المحددة بـ19 وزارة و هيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة"





كما تقرر صرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، و المحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة و تشمل وزارات

التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري و الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة و الخاضعة لها بالاضافة لهيئات " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".

كما سيتم صرف باقي وراتب الجهات الحكومية الأخري خلال يومي الأربعاء و الأحد المقبل