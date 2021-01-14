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المالية: الموازنة مفتوحة أمام وزارة الصحة لشراء لقاح كورونا لـ 100 مليون مواطن

الخميس 14/يناير/2021 - 07:37 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وهالة زايد
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أسامة علي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن المخصصات المالية التى تمنحها الوزارة لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف معيط خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" قائلا:" المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية".

ولفت وزير المالية، أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا،معقبا:" مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ  100 مليون مصرى".

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020. 

وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ولفت معيط  إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع  احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

وقال إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد إرتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.


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