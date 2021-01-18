عنده كهربا زايدة وكان عايز يقتلنا.. حبس الأب والأم المتهمين بذبح نجلهما في المنصورة

أمر المستشار أحمد الصادق مدير نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس الأب المتهم بذبح نجله 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على الكتر الطبي المستخدم في الجريمة والتحفظ على السيارة المشتركة فى تنفيذ الجريمة واستدعاء زوجة المتهم وطلب المساعدات الفنية لتفريغ كاميرات الفيديو الموجودة بمحيط الحادث.





واستمعت نيابة مركز المنصورة إلى أقوال الأب المتهم بذبح نجله حيث قال الأب في اعترافاته أمام النيابة "ابنى عنده كهربا زايدة في المخ وكل شوية يجيله هياج وده اتسبب في مشاكل كتيرة مضيفا بأنه قبل الحادثة بكام يوم بأنه سمعه يتحدث مع نفسه وهو في الحمام بانه عاوز يقتلنا، ما أدى لخوفه من قيامه بقتله فقرر أن يقتله كي يرتاح".





وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ من أهالي قرية ديبو عوام التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل مقتول ومذبوح ملقى بالقرب من كوبرى القرية .





انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود عبدالعظيم ١٤ عاما مقيم طناح التابعة للمركز وانه متغيب منذ يوم واسرته يبحثون عنه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة .



