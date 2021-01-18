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فن

بسبب البوتوكس .. جينفير لوبيز تفتح النار على احد متابعيها بـ انستجرام

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:17 م
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
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شروق ابراهيم
وبخت النجمة العالمية جينفير لوبيز احد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعدما علق أحد متابعيها على إحدى صورها بانها خضعت لحقن البوتوكس وفيلر، لافتا الى جبينها لا يتحرك عندما تحكي او تعبر.

وردت جينفير لوبيز على هذا الشخص قائلة :" هذا وجهي و اقولها لـ 500 مليون مرة لم اخضع للبوتوكس او فيلر او اقم بعملية تجميل". 

وتابعت :" قم باحضار مستحضرات جينفير لوبيز التجميلية وضعها على وجهك واليك سر اخر من اسرار الجمال .. حاول ان تقضي وقتك في ان تكون اكثر ايجابية ولا تقضي وقتك في احباط الاخرين". 

وحقق كليب اغنية  In the morning للنجمة العالمية جينفير لوبيز مليون و300 الف مشاهدة  بعد مرور خمسة ايام على طرحه، وهو رقم ضعيف مقارنة بالمشاهدات التي تحققها المغنية اللاتينية الشهيرة. 

وكشفت جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا. 

وقالت جينفير لوبيز في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس :إنه كان من المفترض إقامة حفل زفافها على خطيبها لاعب كرة البيسول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.
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