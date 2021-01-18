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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار في مجالي الصحة والمرأة، خلال الساعات الماضية، إليكم أبرز التفاصيل.

يرغب جميع الآباء في حماية أطفالهم، ولكن عندما يصبح الأمر مفرطًا، فهذا يعيق طفلك أن يصبح شخصًا مستقلًا ومعتمدًا على نفسه حيث يجعل الآباء والأمهات كل شيء أسهل على أطفالهم حتى لا يضطروا إلى مواجهة الكثير من الصعوبات في حياتهم، لكن كونك والدًا مفرط الحماية فأنت تمنع طفلك من الاستقلال والقيام بالأشياء بمفرده.

زواج التجربة هي مبادرة جديدة أطلقها أحمد مهران المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، وهو يتم بجانب عقد الزواج حيث يجرى التوقيع علي عقد إضافي مثل إيصال الأمانة يكون مكتوبا به عدة نقاط مهمة يلتزم بها الطرفان، وكل طرف يضع شروطه التي يريد الانتظام عليها ويجدها مناسبة له وهذا غير مخالف للشرع أو القانون ،وفقا لما صرح به صاحب المبادرة.

بدأت حملات التطعيم ضد كورونا في معظم أنحاء العالم، مع اصطفاف العاملين في مجال الرعاية الصحية للحصول على الجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا ، Covaxin و Covishield.

يعتبر شاي الرمان من أكثر أنواع الشاي شهرة في جميع أنحاء العالم، ويرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يتم تحضير هذا الشاي الأحمر المذهل إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة أو العصائر المركزة الممزوجة بالشاي الأخضر أو ​​الأبيض أو أي شاي عشبي.

إذا كنت تعانين من فقدان نضارة البشرة، يمكنك علاج مشاكل البشرة بمكون واحد من مطبخك وهو الرمان الذي يحتوي على جميع المعادن والفيتامينات اللازمة لجسم الإنسان، ويساعد في الحفاظ على مرونة الجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.. إنه فيتامين E الموجود في الرمان والذي يكافح ضعف الجذور الحرة ، ويعزز مقاومة البشرة لأشعة الشمس ، ويمنع ظهور التجاعيد ويقللها.
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نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟