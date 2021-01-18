نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار في مجالي الصحة والمرأة، خلال الساعات الماضية، إليكم أبرز التفاصيل.
يرغب جميع الآباء في حماية أطفالهم، ولكن عندما يصبح الأمر مفرطًا، فهذا يعيق طفلك أن يصبح شخصًا مستقلًا ومعتمدًا على نفسه حيث يجعل الآباء والأمهات كل شيء أسهل على أطفالهم حتى لا يضطروا إلى مواجهة الكثير من الصعوبات في حياتهم، لكن كونك والدًا مفرط الحماية فأنت تمنع طفلك من الاستقلال والقيام بالأشياء بمفرده.
يعتبر شاي الرمان من أكثر أنواع الشاي شهرة في جميع أنحاء العالم، ويرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يتم تحضير هذا الشاي الأحمر المذهل إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة أو العصائر المركزة الممزوجة بالشاي الأخضر أو الأبيض أو أي شاي عشبي.
إذا كنت تعانين من فقدان نضارة البشرة، يمكنك علاج مشاكل البشرة بمكون واحد من مطبخك وهو الرمان الذي يحتوي على جميع المعادن والفيتامينات اللازمة لجسم الإنسان، ويساعد في الحفاظ على مرونة الجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.. إنه فيتامين E الموجود في الرمان والذي يكافح ضعف الجذور الحرة ، ويعزز مقاومة البشرة لأشعة الشمس ، ويمنع ظهور التجاعيد ويقللها.