نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

يرغب جميع الآباء في حماية أطفالهم، ولكن عندما يصبح الأمر مفرطًا، فهذا يعيق طفلك أن يصبح شخصًا مستقلًا ومعتمدًا على نفسه حيث يجعل الآباء والأمهات كل شيء أسهل على أطفالهم حتى لا يضطروا إلى مواجهة الكثير من الصعوبات في حياتهم، لكن كونك والدًا مفرط الحماية فأنت تمنع طفلك من الاستقلال والقيام بالأشياء بمفرده.