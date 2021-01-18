استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية

يرغب جميع الآباء في حماية أطفالهم، ولكن عندما يصبح الأمر مفرطًا، فهذا يعيق طفلك أن يصبح شخصًا مستقلًا ومعتمدًا على نفسه حيث يجعل الآباء والأمهات كل شيء أسهل على أطفالهم حتى لا يضطروا إلى مواجهة الكثير من الصعوبات في حياتهم، لكن كونك والدًا مفرط الحماية فأنت تمنع طفلك من الاستقلال والقيام بالأشياء بمفرده.





لذا نستعرض لكي بعض النصائح لجعل أطفالك مستقلين ومعتمدين على أنفسهم منذ صغرهم وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky".

1- أعط طفلك مسؤوليات في سن مبكرة





هذا سيجعلهم أكثر مسؤولية تجاه عملهم ويساعدهم على أن يكونوا أكثر نجاحًا في المدرسة وفي حياتهم، لذا ابدأ في إعطاء طفلك بعض الأعمال المنزلية اعتمادًا على عمر طفلك، يمكن إعطاء طفلك الأعمال المنزلية مثل كنس الأرضيات أو غسل الأطباق أو إعداد الترابيزة، لن يؤدي إعطاء أطفالك المسؤولية إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم فحسب، بل سيكون عملهم أيضًا مساعدة قيمة لعائلاتهم.





2- اتخاذ القرارات الصغيرة





قد تقرر كل شيء لطفلك مثل ما يأكله أو الملابس التي يرتديها، لكن يجب أن تسمح لطفلك باتخاذ قراراته الخاصة في الأشياء الصغيرة، فعندما يتم منح الأطفال حرية اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، فإنهم يتعلمون اتخاذ الخيارات وهذا يجعلهم مستقلين في اتخاذ قرارات أكبر وأصغر بأنفسهم.





3- أداء واجباتهم المدرسية بأنفسهم





لا يجب أن تخبر أطفالك بالواجبات المدرسية التي يجب عليهم القيام بها ومتى بل يجب أن تجعلهم يعتادون على إنشاء جدول زمني يتضمن أداء واجباتهم المنزلية والدراسة للامتحانات فسيتيح إنشاء هذه العادات لطفلك تعلم كيفية التعامل مع مسؤولياته بشكل مستقل وعدم الاعتماد على الوالدين في الواجب المدرسي.





4- ارتكاب الأخطاء





سوف يفشل الأطفال ويرتكبون الأخطاء، لذا اسمح لهم بارتكاب الأخطاء حتى يتعلموا منها ولا يكرروا نفس الخطأ مرة أخرى، فإذا كان طفلك قد ارتكب خطأ، فلا تأنيبه، وبدلًا من ذلك أخبريه أين أخطأ وكيف يمكنه فعل ذلك بشكل أفضل في المرة القادمة.





5- حل المشكلات بمفرده





إذا كان طفلك يواجه أي مشاكل في المدرسة أو مع الأصدقاء، فقم بتوجيههم لتحديد المشكلة وحل المشكلة، فقط ساعد طفلك على تحديد المشكلة والتوصل إلى حلول قليلة، إذا كان طفلك يكافح من أجل التوصل إلى أفكار، ثم ساعد طفلك على تحديد النتائج الإيجابية والسلبية لكل حل وبمجرد أن يقيم طفلك النتائج الإيجابية والسلبية، شجعه على اختيار حل لمعالجة المشكلة، سيساعد هذا طفلك على تعلم مهارات حل المشكلات والثقة بالنفس في إيجاد حل للمشكلات.





6- التفكير باستقلالية



