لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

بمزيج من السعادة والتفاؤل بالعام الجديد، افتتحت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لـ DS فى مصر التابعة لمجموعة PSA، صالة عرض ومركز خدمة وصيانة لسيارات علامة دي إس (DS) الفرنسية الشهيرة للسيارات الفاخرة، فى حفل إفتتاح أقيم في القاهرة الجديدة با لتجمع الخامس.





وتضمن حفل الإفتتاح إطلاق أحدث سيارة من DS وهي السيارة موديل دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK لأول مرة فى مصر.





تتمتع السيارة دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK الجديدة بإنسيابية التصميم وبتجهيزات متطورة وفائقة الجودة مثل Flush door handles، ومرايات خارجية كهربائية، ومساحات بحساسات للأمطار، حساسات لضغط الإطارات، والدخول، بالإضافة إلى زجاج ملون وجنوط قياس 17 و18 بوصة.





وتتميز السيارة داخليًا بالمساحات المريحة والرحبة للكراسي الجلدية من افخم انواع الجلود عالميامع عجلة قيادة بغطاء جلدي متعددة الإستخدامات ومبدلات للسرعة مرتبطة بها، بالإضافة الي عدادات رقمية، وتابلوه هو الأحدث فى فئتها مع شاشة أمامية كبيرة تعمل باللمس وسماعات عالية الجودة من نظام Focal ونظام مطور للملاحة عبر الأقمار الصناعية وبلوتوث Apple car and Android Auto.





كما جاءت السيارة أيضًا بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل فرامل ABS وESP مع مثبت ومحدد للسرعة ووسائد هوائية كاملة ونظام كشف المناطق العمياء وغيره من أنظمة وسائل السلامة المتطورة.





وأكدت مجموعة عز العرب أنها تسعى لتحقيق مبيعات من هذه الفئة بنسبة 45% خلال عام 2021 حيث تعد DS3 CB بالفعل الأعلى مواصفات وجودة في هذه الفئة.





و طرحت أيضًا مجموعة عز العرب للسيارات موديل دي إس 7 كروس باك (DS7 Crossback) بمحرك بنزين تيربو 1600 سي سي وبقدرة 165 حصان، من خلال ناقل حركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات، وذلك نظرًا لما تتميز به السيارة من رفاهية وجمال التصميم الإنسيابي والتكنولوجيا المبتكرة مع الأداء الإستثنائي.





كما أكدت مجموعة عز العرب للسيارات على سعيها لتغيير الطريقة التقليدية لبيع وصيانة السيارات، وذلك نظرًا للموقع المميز لصالة العرض ومركز الخدمة الذي يلبي احتياجات العملاء وعائلاتهم.





و شارك ضيوف حفل الافتتاح في جولة بأرجاء صالة العرض واستكشاف مميزات دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK، وقدم المهندس إيهاب علام، مدير عام الشركة، شرحًا عن مميزات المركز وقدراته التشغيلية ودوره المهم في ضمان حصول عملاء الشركة على أفضل الخدمات.





وتتميز صالة العرض ومركز الخدمة الجديد بتصاميم متماشية مع التصاميم العالمية ل DS Automobiles لجعل زيارة العميل مميزة ومريحة من أول مرحلة الإستقبال والترحيب، مرورًا لطريقة عرض السيارات بطريقة أنيقة وراقية، حتى التعامل مع المتخصصين والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى ليليق بعلامة مميزة مثل DS، بالإضافة الى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المطورة فى مجال صيانة وخدمات السيارات بأعلى جودة عالمية.





كما شارك بالفعاليات هشام حسني، المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور مجلس إدارة مجموعة عز العرب وكبار المسؤولين فيها، وإدارة دي إس، وممثلي وسائل الإعلام، وعلق محمد فؤاد، رئيس قطاع مبيعات دي أس DS مصر"لقد حققنا مبيعات بنسبة 30% منمبيعات فئة البريميم من C-SUV وهدفنا الوصول إلى نسبة 40% من هذه الفئة في عام 2021".





و أضاف أن شركة دي أس DS مصر، حصلت على المركز الثاني لمبيعات السيارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هو ما شجع شركة DS ومجموعة عز العرب للسيارات لزيادة تواجدها فى السوق المصري من خلال طرح موديل دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK وإفتتاح صالة العرض و مركز الخدمة والصيانة الجديد، والذي يعد أول تواجد لمجموعة عز العرب فى هذه المنطقة الراقية والمتميزة.





و كشف عن توقعاته أن يلقى موديل دي إس 3 كروس باك -DS3 CROSSBACK الرياضي متعدد الإستخدامات إستحسانًا كبيرًا من قبل الشباب والعائلات الراغبين فى التميز، فالسيارة الجديدة كليًا ستتوفر بطرازين Performance Line و Opera، فكلا الطرازين مزود بمحرك بنزين تيربو 1200 سي سي بقوة 130 حصان وبناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.





وأعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، عن سعادته قائلًا: "أنا فخور وسعيد لما استطعنا تحقيقه من نجاحات فى وقت قصير لإعلاء شأن دي إس فى مصر منذ أن تولينا مسئولية وكالة واحدة من أشهر علامات السيارات الفاخرة فى العالم. ففي شهور قليلة إستطعنا أن نضع العلامة الشهيرة فى مقدمة خريطة السوق المصري للعلامات التجارية الفاخرة ولن نتوقف عند ذلك، فنحن مستمرون فى تحقيق خططنا التوسعية فى الفترة القادمة."





كما أشاد المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالعلاقة الوطيدة والتعاون المثمر الذي يربط بين مجموعة عز العرب للسيارات ومجموعة PSA العالمية، وأعرب عن سعادته بحضوره قائلًا: " أنا سعيد جدًا أن أكون متواجدًا معاكم اليوم فى هذه الإحتفالية الخاصة والتي تعتبر جزء من خططنا التوسعية التى نسعى لتحقيقها للإنتشار فى السوق المصري والذى يعد من أهم الأسواق لمجموعة PSA."





وقال المهندس إيهاب علام: "تهدف شركة دي أس DS مصر إلى مواصلة مسيرة النجاح من خلال توسعة شبكتنا في المستقبل القريب لنكون أقرب إلى عملائنا، والحرص على تقديم أفضل تجربة لهم في جميع صالات العرض ومراكز الخدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية"





يذكر أن شركة دي إس الفرنسية هي شركة لصناعة السيارات، أسستها PSA عام 2009، وأصبحت DS شركة مُستقلة بذاتها في عام 2014، وتعتبر شركة دي إس من الشركات الحديثة على الأسواق المصرية، ولكنها تمتلك سيارات فاخرة ومٌميزة جدًا، فجميع سيارات شركة دي إس تتسم بالفخامة وتأتي بالطابع الرياضي المُميز بالنسبة للشباب.