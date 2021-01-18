شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

تعرض مسجد آل البيت الشهير بمسجد الشيخ سيد أبو رضوان بقرية برديس مركز البلينا بسوهاج لاقتحام ونهب وسرقة محتوياته، من جانب مجموعة من اللصوص الذين تجردوا من كل معانى الإنسانية والخوف من الله خاصة أن المسجد دار عبادة للمسلمين وله قدسية كبيرة فى نفوسهم.





وأثارت سرقة المسجد حالة من الاستياء الكبير من جانب القائمين عليه وأهالى المنطقة مما دفعهم الى البحث والتحرى واكتشاف هؤلاء اللصوص وأماكن بيع محتويات المسجد، فتوجه مجموعة من رجال القرية الى عدد من الاماكن التى من الممكن أن تباع فيها الأجهزة المسروقة من مراوح وأسلاك كهربائية وخلاطات مياه وغيرها من المحتويات التى كانت موجودة بالمسجد ويتم تركيبها خاصة أن المسجد حديث الإنشاء وقائم على تبرعات المواطنين.





وبعد ذهابهم الى احد المحلات المسئولة عن بيع وشراء الاجهزة اكتشفوا أن أحد اللصوص عرض مجموعة من الاجهزة للبيع وتعرف عليه صاحب المحل وقام بإخبار أهالي المنطقة الذين على الفور قاموا بالقبض عليه وبحوزته جزء من المسروقات والاتصال برجال الشرطة ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.





"سابوا المسجد على البلاط".. هكذا بدأ حديثه حمادة رضوان أحد المسئولين عن المسجد ومؤسسيه لـ"صدى البلد" حيث قال إن المسجد حديث الإنشاء ونذهب إليه كل صباح بصحبة الصنايعية لإكمال العمل به من تركيبات وإصلاحات وغير ذلك من التشطيبات النهائية.



