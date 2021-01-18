ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:02 م
إقتحام مسجد ال البيت
إقتحام مسجد ال البيت بسوهاج
Advertisements
حسن رضوان
تعرض مسجد آل البيت الشهير بمسجد الشيخ سيد أبو رضوان بقرية برديس مركز البلينا بسوهاج لاقتحام ونهب وسرقة محتوياته، من جانب مجموعة من اللصوص الذين تجردوا من كل معانى الإنسانية والخوف من الله خاصة أن المسجد دار عبادة للمسلمين وله قدسية كبيرة فى نفوسهم.

وأثارت سرقة المسجد حالة من الاستياء الكبير من جانب القائمين عليه وأهالى المنطقة مما دفعهم الى البحث والتحرى واكتشاف هؤلاء اللصوص وأماكن بيع محتويات المسجد، فتوجه مجموعة من رجال القرية الى عدد من الاماكن التى من الممكن أن تباع فيها الأجهزة المسروقة من مراوح وأسلاك كهربائية وخلاطات مياه وغيرها من المحتويات التى كانت موجودة بالمسجد ويتم تركيبها خاصة أن المسجد حديث الإنشاء وقائم على تبرعات المواطنين.

وبعد ذهابهم الى احد المحلات المسئولة عن بيع وشراء الاجهزة اكتشفوا أن أحد اللصوص عرض مجموعة من الاجهزة للبيع وتعرف عليه صاحب المحل وقام بإخبار أهالي المنطقة الذين على الفور قاموا بالقبض عليه وبحوزته جزء من المسروقات والاتصال برجال الشرطة ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

"سابوا المسجد على البلاط".. هكذا بدأ حديثه حمادة رضوان أحد المسئولين عن المسجد ومؤسسيه لـ"صدى البلد" حيث قال إن المسجد حديث الإنشاء ونذهب إليه كل صباح بصحبة الصنايعية لإكمال العمل به من تركيبات وإصلاحات وغير ذلك من التشطيبات النهائية.

وأوضح "رضوان" أنه فوجئ صباح يوم الأحد الموافق 17 يناير بعدم وجود المراوح والأسلاك والخلاطات الخاصة بالمياه وغيرها من المحتويات الخاصة بالمسجد بعد تركيبها، الأمر الذى أثار غضبا كبيرا من جانبهم ودفعهم الى الذهاب فورا الى احد الاماكن المخصصة لبيع وشراء هذه المستلزمات. وبسؤال صاحب أحد المحلات أجاب بالتعرف على أحد اللصوص وبحوزته 4 مراوح يرغب فى بيعها وبسؤاله عن اللص تم التعرف عليه وبعد ذلك تم القبض عليه من جانب الأهالي الأمر الذي جعل شريكا له يمثل دور المصلح لكى يفلت صاحبه من العقاب وعلى الفور تم تبليغ الجهات المعنية من رجال الشرطة وتم إلقاء القبض عليهم وحرر محضر بعد ذلك وتولت النيابة التحقيقات. 
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمبلغ خيالي.. لصوص يستولون على منتجات آبل

كانت هتكشفنا.. المتهمون بقتل عاملة بمصنع بالقليوبية يعترفون بالواقعة

3 أشخاص وراء سرقة شركة بالشرقية

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي ببلبيس

ترشيحاتنا

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري

مدبولي : تراجع البطالة بنسبة 7.3% على الرغم من جائحة كورونا

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء