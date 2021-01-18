هنفتح الملفات.. برلماني: كل يوم هنستجوب وزير في مجلس النواب

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدم نفسه من خلال بيانه اليوم بالبرلمان إلى النواب الجدد وتحدث عن تعامل الدولة مع فيروس كورونا؛ وارتفاع معدلات النمو خاصة مع انخفاض المعدل في العالم كله عدا مصر والصين.





وأضاف أحمد السجيني خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تحدث أيضا إلي النواب ورد على مجموعة من الاستفسارات في عدد من الملفات؛ منوها إلى أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أيضا حضر إلى المجلس وتم تقييم ملفه من قبل النواب.





وأشار إلى أن البرلمان جاد في استخدام أدواته الرقابية لتحقيق طموحات المصريين؛ لافتا إلى أن جلسة مناقشة وزير التموين كانت جلسة ساخنة وتم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخبر والقمح مشروع جمعيتي.





وأكد أن البرلمان سوف يستجوب في الأيام المقبلة وزير التعليم العالي ووزير قطاع الأعمال وعدد من الوزراء، مرددا: «كل يوم هنستجوب وزير».





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



