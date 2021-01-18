ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

براعم جمباز الأهلي يفوز بـ18 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:42 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي، تحت 6 سنوات،  في الفوز بـ18 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر لموسم 2020 - 2021، التي أقيمت بصالة نادي مدينة نصر.

وفازت 18 لاعبة في المستوى الأول بالميدالية الذهبية في الجمباز الفني، وهن: زينة محمد محسن، وجوري محمد عبد الله، وسيرين مصطفى حسين، وملك وائل وجيه فتحي، وماسة إسلام حلمي، وفريد أحمد محمد شفيق، وجاسمين فهمي محمد سعيد، وكنزي محمد أحمد الهاشمي، واليورا مينا مالك، ولارا سامر طلال، ولينا محمد علي، وكارول رامي بدر، وفريدة محمد ثروت، وربى عمرو سامي حسين، ومريم إسلام طلعت، وسلمى أحمد محمد جاد، ورنا عبد الرحمن محمد، ومريم عمر شريف.

ويرأس جهاز الجمباز محمد فؤاد حبيب، ومها محمد نجيب مدربًا عامًّا، والمدربون محمد السيد ناصف، وربا أيمن محمود، وبلال عبد اللطيف، وسونيا مدحت محمد، وعمرو علي السيد، ومريم عادل عبيد، فيما يضم الجهاز الإداري، طارق حلمي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبد الله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي، الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبد إخصائية العلاج الطبيعي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يفوز بـ 40 ميدالية في كأس مصر للجمباز الإيقاعي

بطلات الزمالك في «الجمباز الإيقاعي» يكتسحن كأس مصر ب 40 ميدالية

سلة 16 بنات «ب» في سموحة تتربع على قمة الدور الأول

سباحة سموحة "الحركية" تحصد كأس المركز الثاني

الأهلي يفوز بـ21 ميدالية في كأس مصر للجمباز للآنسات

إنجاز جديد لناشئات الجمباز في الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة والقاهرة تصل لـ 9 درجات

البديل السعودي لواتساب.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

تستغرق أكثر من 6 أشهر.. حدائق الحيوان تكشف مراحل تحنيط الفيل نعيمة

إصابة حسام عاشور بفيروس كورونا

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021