براعم جمباز الأهلي يفوز بـ18 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر

نجح فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي، تحت 6 سنوات، في الفوز بـ18 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر لموسم 2020 - 2021، التي أقيمت بصالة نادي مدينة نصر.





وفازت 18 لاعبة في المستوى الأول بالميدالية الذهبية في الجمباز الفني، وهن: زينة محمد محسن، وجوري محمد عبد الله، وسيرين مصطفى حسين، وملك وائل وجيه فتحي، وماسة إسلام حلمي، وفريد أحمد محمد شفيق، وجاسمين فهمي محمد سعيد، وكنزي محمد أحمد الهاشمي، واليورا مينا مالك، ولارا سامر طلال، ولينا محمد علي، وكارول رامي بدر، وفريدة محمد ثروت، وربى عمرو سامي حسين، ومريم إسلام طلعت، وسلمى أحمد محمد جاد، ورنا عبد الرحمن محمد، ومريم عمر شريف.



