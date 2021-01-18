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حوادث

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:10 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط  الشيف صاحبة واقعة الـ"تورتة".

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.
 
وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة ٧ الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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