عز العرب: تنسيق مشترك بين مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية

قال محمد عز العرب، مدير وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للأردن، إن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر والأردن تجاه القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.





وأضاف محمد عز العرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك اهتماما من الرئيس السيسي بإعطاء زخم للقضية الفلسطينية خاصة في ظل وجود إدارة أمريكية جديدة.





وتابع محمد عز العرب "مصر والأردن لديهما السبق في توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل".





وأكد محمد عز العرب "مصر والأردن تحاولان مواصلة عملية السلام في ظل تواجد جمود لتلك العملية والبلدان تحاولان التحاور مع القيادة الفلسطينية للتوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية".





ولفت محمد عز العرب "مصر تعطي مثالا لدعم القضية الفلسطينية ويهم مصر البحث خلال الأسابيع المقبلة لجولة حوارات مع الفصائل المختلفة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فلسطين"، مضيفا "هناك توافق مصري أردني لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية".





و التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.





وقد أعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.





كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للعاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات.





كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.