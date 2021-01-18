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ديني

الأوقاف: منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة القاهرة الكبرى وأسوان

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:55 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الاثنين 18/ 1/ 2021م ملحق بروتوكول يتضمن الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية لأئمة الأوقاف والعاملين بها بجامعة عين شمس.

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة عين شمس مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م، فعلى من يرغب من أئمة القاهرة الكبرى في التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالمديرية التابع لها بداية من الأحد 24/ 1/ 2021م.

وفي إطار البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم الجمعة 15/ 1/ 2021م بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان والذي وقعه الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني عن وزارة الأوقاف، والدكتور/ أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسيادة اللواء أركان حرب، أشرف عطية محافظ أسوان بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان ، في مجالات اللغة العربية ، والإرشاد النفسي ، وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامي ، تم الاتفاق كذلك على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان.

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م ، فعلى من يرغب من أئمة أسوان في التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من غد الثلاثاء 19/ 1/ 2021م.
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