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ديني

"النور في القرآن الكريم" موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:56 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 22 / 1 / 2021 تحت عنوان "النور في القرآن الكريم".

وأكدت الوزارة، أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع علي نص الخطبة اضغط هنا
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