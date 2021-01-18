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أخبار البلد

مينا مسعود ينشر مغامرته داخل الهرم الأكبر.. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:16 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
نشر، النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، على حسابه الشخصي علي انستجرام، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقي بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.

وأعرب  عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.

واختتم مينا مسعود الفيديو  بجملة "إن استطعت ان تبني هرما فأنت تستطيع أن تفعل أي شئ".

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