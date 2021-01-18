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رياضة

الشوط الأول.. أيسلندا تتقدم على المغرب 15-10 في مونديال اليد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
تقدم منتخب أيسلندا لكرة اليد على نظيره المغربى بنتيجة 15-10 فى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمعهما ضمن ختام لقاءات المجموعة السادسة لبطولة العالم لليد رقم 27 للرجال التى تقام لقاءاتها على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

سيطر المنتخب الأيسلندى على مجريات الشوط واتسم أداء لاعبيه بالقوة والسرعات العالية مستغلين الثغرات فى صفوف المنتخب المغربى، وحصل اسلام علاوى لاعب المنتخب المغربى على كارت احمر لتعمده الخشونة.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة التى تضم البرتغال والجزائر، وضمن المنتخب البرتغالى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز على أيسلندا والمغرب والجزائر ، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين من الفوز على المغرب والهزيمة من أيسلندا والبرتغال، وهو نفس رصيد أيسلندا بينما يتذيل المغرب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

كما تأهلت منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسي إلى الدور الرئيسي بجانب منتخبات مصر والسويد ومقدونيا الشمالية.
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