ابنة سيد مكاوي: بعد رحيل والدي توليت تجميع أعماله النادرة

قالت أميرة مكاوي، ابنة الراحل سيد مكاوي، إن الفنان سيد مكاوي كان أبا و إنسانا استثنائيا، مستطردةً "مشوار حياة سيد مكاوي كون شخصية حنونة مختلفة".





وأضافت أميرة مكاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن موهبة الغناء والتلحين أضافت لـ سيد مكاوي مجموعة من الشخصيات التي سمحت له بالتعلم والوصول إلى آفاق أخرى في التفكير.





وتابعت أميرة مكاوي "لدي مساحة على صفحتي على السوشيال ميديا للتعبير عن رأيي بكل حرية وأحاول أن أكون صادقة مع نفسي".





وأبدت أميرة مكاوي "سعادتها بتواجدها مع والدها في الطفولة، ورأيت في منزل سيد مكاوي كل شيء ورأيت مفكرين وأدباء ومغنين وقراء للقرآن ومنزلنا كان مليئا بجلسات السمر والقراءة".





واختتمت أميرة مكاوي " بعد رحيل سيد مكاوي حملت على عاتقي تجميع كل أعماله النادرة ".