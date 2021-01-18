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التنمية المحلية: 60% من حصيلة تصالح مخالفات البناء ستوجه للمشروعات القومية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمد القاضي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 2.7 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 60% من حصيلة تصالح مخالفات البناء سوف يتم توجيها للمشروعات القومية.

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة منذ بدء التصالح في أبريل 2019 حتى 14 يوليو 2020 وصل إلي أكثر 503 آلاف طلب، ووصل من 15 يوليو 2020 إلي يوم 18 يناير 2021 إلي أكثر من 2 مليون طلب، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية من وحدات الإدارة المحلية الموجودة في المحافظات المصرية لإنهاء طلبات التصالح وخدمة عدد أكبر في المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البحيرة تصدرت محافظات الجهورية كأكثر المحافظات حدث فيها طلبات تصالح بأكثر من 278 ألف طلب تصالح، يليها محافظة الشرقية بـأكثر من 236 ألف طلب تصالح، يليها محافظة القليوبية بأكثر من 220 ألف طلب تصالح. 

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