بعثات جديدة بروما.. تعرف على تفاصيل التقديم والأقسام

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة، فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان، وكذلك شهادات جامعية



بالمجالات التالية:



Nursing Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology







للحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا.. تعرف على التفاصيل عبر هذا الرابط







وأ علنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم منح للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامة فى إيطاليا إلى حين الحصول على شهادة الدبلومة، وذلك علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الإنترنت Online لمراعاة تبعات جائحة كورونا.











https://www.unicamillus.org/it ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكترونى التالى:ـ









وذلك علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.









في سياق متصل، أعلنت الإدارة عن إفادة سفارة النمسا بالقاهرة بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021/2022.









المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى: