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أخبار العالم

قبل يومين من مغادرة منصبه.. ترامب يمنح أحد ملوك الخليج وسام الاستحقاق

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:54 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى تقديرًا للجهود المشهودة التي قام بها لـتوطـید عـلاقـات الـصداقـة والشـراكـة الـوثـیقة بـین الـبلدیـن الـصدیـقین، و دوره الـبارز فـي دفـع مسـیرة الـتعاون الـثنائـي إلـى آفـاق أرحـب وأشـمل مـما عـزز الـمصالـح المشتركة للبلدین والشعبین الصدیقین.

وقال ترامب بهذه المناسبة إنه يسعده تقديم هذا الوسام إلى الملك حمد بن عيسى الذي أسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ موقع مملكة البحرين كحليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل الى جانب الولايات المتحدة الامريكية، وفقًا لما نقلته صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأضاف ترامب أنه كان لدعم مملكة البحرين للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي تستضيفه المملكة الدور المساند في تمكينه من أداء مهامه المتعددة.

وأثنى ترامب على شجاعة العاهل البحريني الملك المفدى ورؤيته للسلام وقراره إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل، واصفًا القرار بأنه بدء لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني ​​بين أهم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجعل السلام في المنطقة عملية ممكنة.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته، أن الشراكة بين البلدين الصديقين ستزداد عمقًا في الشرق الأوسط، معربا عن امتنانه للرؤية والقيادة المتميزة للملك حمد بن عيسى.
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