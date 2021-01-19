الأسد.. كهربا يدعم محمد الشناوي بعد إيقافه 4 مباريات

وجه محمود كهربا لاعب النادي الاهلي، الدعم لصديقه بالفريق ، محمد الشناوي حارس المرمي ، بعد إيقافه 4 مباريات من قبل اتحاد الكرة المصري بعد اعتراضه على حكم لقاء مباراة الأهلي والبنك اللأهلي.





ونشر كهربا عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام صورة له مع محمد الشناوي وعلق عليها " الأسد".





وقرر اتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه؛ وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.



