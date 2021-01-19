نهاية العالم.. الشمس تهدد الأرض بالاحتراق

يرى العلماء أن نهاية كوكب الأرض ستكون على يد الشمس، فقد أعلن علماء الفلك أنها ستتوسع يومًا ما إلى ما يسمى بالعملاق الأحمر وتجعل الأرض تغلي، مما يجعل الكوكب صخرة هامدة.





الشمس هي القلب النابض لنظامنا الشمسي ، حيث تغمرنا بطاقتها على مدار 4.5 مليار سنة الماضية ، ولكنها أيضًا ستكون مصدر هلاكنا، عندما تحترق الشمس دون توقف، فإنها تمر بدورة مستمرة من الاندماج النووي ، وتجمع معًا ذرات الهيدروجين الأصغر لتشكيل ذرات أكبر من الهيليوم. وتطلق هذه العملية كميات هائلة من الطاقة التي تصل إلى كوكبنا في شكل ضوء وحرارة.





ووفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "، فإن دفء الشمس جعل الحياة على الأرض ممكنة ومصدرًا مهمًا للطاقة للعديد من الكائنات مثل النباتات، لكن الشمس ، التي يبلغ عمرها حوالي 4.6 مليار سنة ، هي بالفعل في منتصف دورة حياتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وعندما تحترق الشمس من خلال احتياطياتها من الوقود، ستنفد يومًا ما وستخضع لعملية من المحتمل أن تجعل عالمنا غير صالح للسكن.





ويتوقع علماء الفلك أن الشمس ستتحول يومًا ما إلى ما يسمى بعملاق أحمر أو نجم يحتضر في المرحلة الأخيرة من تطورها النجمي، و عند هذه النقطة ، سيكون الهيدروجين قد نفد من الشمس وستتغلب قوى الجاذبية الداخلية داخل النجم على الضغوط الخارجية التي تؤثر على النجم، وبالتالي ستبدأ الشمس في التمدد والتبريد مثل البالون المنتفخ.





وتقدر ناسا أن العملاق الأحمر سيكون أكثر سطوعًا بنحو 2000 مرة من الشمس الآن، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن النجم المتوسع من المحتمل أن يغلف الكواكب الداخلية ، عطارد والزهرة.





وعلى الرغم من أن الأرض قد تظل بعيدة عن متناول العملاق الأحمر ، إلا أن حرارتها ستكون قوية بما يكفي لحرق الكوكب.



