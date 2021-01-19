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رياضة

أخبار الرياضة.. الوزارة تتوعد المخطئ في أزمة تورتة نادي الجزيرة .. وتفاصيل إقامة بعثة الأهلي في مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:48 ص
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المجتمع له عاداته وتقاليده ويرفض أي عادات سلبية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية، للتحقيق في الصور التي ظهرت في نادى الجزيرة، وجميعنا نرفضها، واللجنة توجهت لمقر النادي، وبدأت التحقيق.

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي سيعترض على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول أربعة مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

قال الإعلامي هاني حتحوت إن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، إن حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي أخطأ بعدم إشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في وجه الشناوي بعد نهاية اللقاء.

أكد الإعلامي سيف زاهر أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية ابلغت الأهلي بفندق اقامته في قطر علي ان يتواجد معه 3 أندية أخرى من الأندية المشاركة في كأس العالم.

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بعد اعتراضه على حكم لقاء مباراة الأهلي مع البنك الأهلي.

أعلن أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي،تولى حمادة صدقي منصب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بعد اعتذار مختار مختارعن استكمال مهام منصبه بسبب تراجع النتائج.

أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن إلغاء هدف ايمن اشرف في مرمي فريقه "لقطة تقديرية للحكم" . 

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق على خسارة المنتخب المصري لكرة اليد امام منتخب السويد في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على الأراضي المصرية. 

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على تعرض طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحادث سير بسيارته. 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي النادي الأهلى يدرسون بجدية شكوي اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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