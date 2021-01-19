الصحف الإماراتية.. الولايات المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لأي محاولة لعرقلة الانتقال السياسي في ليبيا.. ضباب كثيف يغطي سماء الإمارات.. واستمرار الاحتجاجات في تونس

الصحف الإماراتية:

*الضباب يغطي سماء الإمارات

*تحذيرات أمريكية بشأن ليبيا

*استمرار الاحتجاجات في تونس





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، استيقظ سكان دولة الإمارات صباح اليوم على مشاهد الضباب الكثيف الذي غطى مختلف مناطق الدولة.





ومن الكويت، صدر في الكويت، أمر أميري بقبول استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.





وحول ليبيا، يقترب الليبيون من اختيار قيادة تنفيذية تقود المرحلة الانتقالية وصولًا لإجراء الانتخابات، وتعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا اليوم عن نتائج التصويت الذي جرى أمس بين أعضاء لجنة الحوار السياسي على الآلية المعتمدة من اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها بجنيف الأسبوع الماضي، فيما قالت البعثة إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، شاركت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار رقمي مع ألف ليبية وليبي من جميع أقاليم ليبيا وآخرين من خارج البلاد.





ومن تونس، استمرت التظاهرات الليلية بمختلف المناطق في تونس، ما دفع الجيش إلى نشر قواته في عدد من المدن الكبرى لتأمين المؤسسات الحكومية، في ظل استمرار الغموض حول الدوافع الحقيقية للتحركات والجهات التي تقف وراءها.





وفي اليمن، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.





ومن لبنان، وسط الشلل السياسي غير المسبوق الذي يصبغ المشهد في لبنان، لا تزال أزمة تأليف الحكومة الجديدة تتفاعل من بوابة فخ التسريبات، لاسيّما من خلال التسجيل المصوّر الذي سُرّب مؤخّرًا إلى الإعلام واتهم فيه الرئيس العماد ميشال عون، رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري بالكذب، ناقلًا أزمة التشكيل لخلاف شخصي بينه والحريري، وواضعًا التشكيل في حالة إقفال مفتوحة بكلمتين: «لا تأليف».





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال مباحثاتهما، أمس الاثنين، في عمان عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والعمل على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين.





ومن ليبيا، طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي بالتصدي لأي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي في ليبيا، فيما دعت فرنسا، أمس الأحد، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، تمهيدًا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، في حين رحبت بريطانيا ودول أوروبية بـ«التقدم» المحرز في اجتماع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي بجنيف.





ودوليا، مع بدء العد التنازلي لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كشف معسكره خريطة طريق لإخراج الولايات المتحدة من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ومن دون أن تلجمه كثيرًا إجراءات عزل دونالد ترامب.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 55 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





ودوليا، أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الإدارة المقبلة لن تطبق القرار الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءًا من الأسبوع المقبل.



























