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رياضة

مسحة طبية للاعبي الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:46 ص
علي معلول
علي معلول
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عبد الحكيم أبو علم
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.


ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، بعد استبدال اتحاد الكرة الـ«رابيد تيست» بالمسحة الطبية خلال اجتماعه مع الأجهزة الطبية للفرق.


وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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