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فن

بعد إعلان نسليهان اتاغول انسحابها.. تغيير في مجرى أحداث مسلسل ابنة السفير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:45 ص
نسليهان اتاغول
نسليهان اتاغول
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شروق ابراهيم
أعلن صناع مسلسل ابنة السفير تغيير مجرى الأحداث والسيناريو بعد إعلان الممثلة التركية نسليهن اتاغول انسحابها من العمل بشكل نهائي بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة. 

ووجه صناع ابنة السفير عبر صفحات المسلسل بموقع فيسبوك وانستجرام الشكر الى نسليهان اتاغول على ما قدمته ، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي هذه الازمة بسلام. 

وقالت نسليهان اتاغول عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"هنا الوقت لاقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها كنت ".

وأضافت :" رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني..تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لاصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير ما زال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.

- قصة مسلسل "ابنة السفير"
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

 

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